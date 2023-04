FUNERALE L'ultimo sentito abbraccio a Massimo “Bobo” Gori Una folla composta e commossa con la partecipazione di tante squadre di calcio dirigenti colleghi e amici al funerale di Massimo “Bobo” Gori

La città di Rimini gli ha tributato l'ultimo sentito e affettuoso saluto. Massimo “Bobo” Gori aveva tanti amici ed estimatori anche nella Repubblica di San Marino dove ha allenato Tre Fiori, Murata, Faetano, Cosmos e attualmente era tecnico del Pennarossa. Il club di Chiesanuova presente con tutta la squadra e i dirigenti ancora attoniti e increduli per la prematura e improvvisa scomparsa di un uomo che ha dedicato tutta la sua vita alla sua grande passione: il calcio. Presente la Federcalcio di San Marino con il Segretario Generale Luigi Zafferani, oltre alle delegazioni dei club del campionato sammarinese. Un affetto smisurato per lui capace di unire e aggregare con i suoi modi sempre umili e pittoreschi. Era un personaggio “Bobo” Gori e così lo hanno voluto ricordare anche i dirigenti del Rimini come il Direttore Sportivo Andrea Maniero, e il Segretario Marco Mercuri. L'elenco dei presenti è infinito, da Adrian Ricchiuti, a Matteo Brighi, Giordano Cinquetti, Firmino Pederiva, in divisa i ragazzi di Rivazzurra e Garden, a proposito dei quali il parroco don Vittorio ha rivolto loro un pensiero: “ Il vostro mister continuerà ad osservarvi dall’alto e a starvi vicino”.

