L'Under 17 del Riccione United rende omaggio a Giulia e Alessia.

Una domenica diversa per la squadra under 17 del Riccione United, che in trasferta a Castenaso per una gara di campionato, ha deciso di compiere un gesto di grande significato. I giovani calciatori hanno visitato il cimitero dove riposano Giulia e Alessia Pisano, le due sorelle tragicamente scomparse nel luglio 2022 in un incidente ferroviario alla stazione di Riccione.

L’iniziativa, proposta dal padre di uno dei giocatori, è nata dal desiderio di rendere omaggio alla memoria delle due ragazze. In contatto con l'associazione culturale dedicata a Giulia e Alessia. Un gesto di vicinanza che ha visto il coinvolgimento di squadra, staff e famiglie. La visita al cimitero si è trasformata in un incontro emozionante quando, a sorpresa, Valerio Pisano, il padre delle due ragazze, ha deciso di partecipare.

Ha ringraziato profondamente i ragazzi e tutti i presenti per il gesto di memoria e solidarietà. Durante la visita, la squadra ha deposto due mazzi di fiori sulle tombe di Giulia e Alessia, un semplice ma sentito tributo che ha commosso tutti.

Al termine, Valerio Pisano ha donato ai ragazzi le maglie dell’associazione in loro nome, un segno di gratitudine. Questo gesto di solidarietà ha offerto ai giovani atleti l’opportunità di riflettere sul valore della vita, sull’importanza del rispetto e della vicinanza, e sul messaggio di speranza che può emergere anche dai momenti più difficili. Un'iniziativa spontanea che ha trovato l’apprezzamento dell'amministrazione comunale di Riccione.

