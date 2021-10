L'unica vera sorpresa è l'Ancona/Matelica. Delude l'Entella. Bene Cesena e Imolese

Ha perso una grossa occasione la Reggiana per allungare in classifica non andando oltre al pareggio a Grosseto. Due punti lasciati per strada e di conseguenza le altre accorciano. Vince l'Ancona/Matelica che riscatta la sconfitta di Cesena e opera il contro sorpasso sui bianconeri fermati a Pesaro dalla Vis. Sono tante le note positive per la squadra di Viali a cominciare dalla ritrovata vena realizzativa di Mattia Bortolussi al terzo centro consecutivo. Vincono Siena, Pescara, e Modena, insieme alla Reggiana date per favorite alla vigilia per la Serie B diretta. Unica assente la Virtus Entella che non trova i tre punti da quattro giornate e che si ritrova appena sopra la zona play out.









Trova tre punti che valgono oro l'Imolese in trasferta. Dopo due sconfitte consecutive i rossoblu sbancano Olbia e rientrano in zona play off. Unica squadra a non aver ancora vinto un solo incontro la Viterbese fanalino di coda. I laziali non hanno certamente un organico da ultimo posto, ma non riescono ad esprimere le loro potenzialità. Si è fermato dopo un ottimo inizio anche la stella Volpicelli.

Sarà proprio la Viterbese ad inaugurare la decima di campionato domani ore 14.30 con Siena. Alle 17.30 Montevarchi – Olbia e alle 18.30 Gubbio – Carrarese. Tutte le altre si giocano alle 21. Cesena – Pontedera; Virtus Entella – Vis Pesaro; Fermana – Lucchese; Grosseto – Teramo; Imolese – Pistoiese; e i due match clou Pescara – Modena e Reggiana – Ancona/Matelica