L'urna ha svelato le avversarie di Roma, Napoli e Milan

I sorteggi di Europa League

Qualche ora dopo l'interminabile serie di calci di rigore, il Milan ha raggiunto i nomi di Roma e Napoli nelle urne della fase a gironi dell'Europa League. Con le 4 di Champions sono 7 le italiane d'Europa e tutte ancora in corsa. Ad un secondo dall'eliminazione il Milan è risorto, ma inserito in terza fascia, si apprestava a vivere una mattinata complicata. E invece Celtic, Sparta Praga e Lilla sono avversari da rispettare, ma poteva anche andare peggio e una volta recuperati tutti gli effettivi la squadra di Pioli se la potrà andare tranquillamente a giocare.

Di lusso alla Roma, anche se la prova del campo dovrà confutare tutti i pronostici e convertire alla pratica ogni sofisticata teoria era davvero difficile chiedere di meglio. I giallorossi di Paulo Fonseca hanno pescato Young Boys, Cluj e Cska Sofia. Non può festeggiare il Napoli di Gattuso: Real Sociedad, Az Almaar e Rijeka non sono ostacoli insormontabili, ma considerato che gli azzurri provengono dalla prima fascia c'era sicuramente di meglio.

Prima della cerimonia di sorteggio, rigorosamente a porte chiuse, è stato premiato l'attaccante dell'Inter Romelu Lukaku quale miglior giocatore della passata edizione.