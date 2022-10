La 12^ giornata al via con Napoli - Sassuolo

Sarà la capolista Napoli ad aprire la 12^ giornata di Serie A, con la gara interna delle 15 contro il Sassuolo. Nel pomeriggio, alle 18, sarà invece la volta della Juventus, in piena crisi, impegnata in trasferta a Lecce. Gli anticipi del sabato si chiudono con Inter-Sampdoria alle 20:45.

Il Sassuolo dovrà fare ancora a meno di Domenico Berardi, che ha ripreso ad allenarsi ma non è ancora pronto. Defezione importante anche per la Juve: Vlahovic non ha ancora recuperato. Davanti tocca al tandem Kean-Milik. Lukaku torna a disposizione, ma dovrebbe partire dalla panchina; Dzeko e Correa si giocano il posto al fianco di Lautaro.