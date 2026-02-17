La 27° si chiude con due vittorie in trasferta
La Ternana cala un tris sul campo del Pineto. Il Campobasso in rimonta e nel finale supera la Vis Pesaro al Benelli
Due scontri diretti per i play off e due vittorie in trasferta che consentono a Campobasso e Ternana di fare tre bei salti in avanti. I molisani vanno subito sotto nelle marche quando il 29enne centrocampista guineano Josè Machin porta in vantaggio la Vis Pesaro in apertura. La squadra di Roberto Stellone chiude il primo tempo sopra di uno. Nella ripresa esce alla distanza il Campobasso che la pareggia con il difensore Salines. Nel finale arriva il definitivo sorpasso con Mario Gargiulo.
Allo stadio Benelli di Pesaro, Campobasso batte Vis Pesaro 2-1. Gran colpo in chiave play off della Ternana sul campo del Pineto, tre punti che permettono agli umbri di agganciare in classifica gli abruzzesi che stanno attraversando il classico momento no, terza sconfitta consecutiva. Partita già indirizzata nei primi 45 con la Ternana che sfonda due volte: prima con il lituano Dubickas e poco dopo con il difensore Martella. Nella ripresa arriva anche il tris a firma Pettinari. A Pineto Abruzzo, Ternana batte Pineto 3-0.
