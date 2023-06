La B è un sogno per Lecco e Foggia

Nemmeno un pronostico, i play off di serie C si sono divertiti a far fuori tutte le favorite e ora la B è una cosa a 2 tra Lecco e Foggia. La più inattesa delle finali che fino a metà del secondo tempo delle partite di ritorno era Cesena-Pescara. Ora, i romagnoli sono solo l'ultima delle grandi a cadere sotto i colpi di un Lecco già capace di fare fuori Ancona e Pordenone. Tanti i meriti della squadra di Foschi, capace di limitare i danni in una gara di andata dominata dai bianconeri e poi ribaltare tutto al ritorno giocandosela finalmente da favorita ai calci di rigore. Perché il Cesena, che pure tanto ha sbagliato in fase realizzativa, ha pagato essenzialmente il peccato originale. Squadra ambiziosa non può non provvedersi di un portiere all'altezza. E così se ne va una grande occasione, l'ultima di un campionato di grandi occasioni perse, che passerà alla storia come quello in cui non si conta nemmeno una parata del portiere. Incredibile, ma vero. Avanti il Lecco e avanti il Foggia. Forse in maniera ancora più incredibile e specialista nel ribaltare situazioni compromesse. Se il vento non cambia, porterà i satanelli in serie B. Dopo aver rimontato Potenza, Cerignola e Crotone, i rossoneri hanno riacciuffati due volte nel recupero anche il Pescara per poi batterlo ai calci di rigore. Comunque finirà questa post season lo farà col sorpresone. Con il "reaparecido" Delio Rossi o il "normal one" Luciano Foschi a prendersi una B che i predestinati hanno lasciato sul campo aprendo all'estate dei rimpianti e dei sensi di colpa.