CALCIO La Bielorussia sfida la pandemia da coronavirus Unico paese in Europa dove si continua a giocare il campionato di calcio

La Bielorussia rimane l’unico paese in Europa a sfidare la pandemia di Coronavirus. Il campionato di calcio procede regolarmente, le autorità bielorusse hanno avvertito la popolazione di non farsi prendere dal panico e cosi migliaia di tifosi hanno assistito al derby della capitale tra l'FC Minsk e la Dinamo. Sono state comunque messe in atto misure speciali tra cui le termo camere per controllare la temperatura dei tifosi che e gli stadi vengono disinfettati due volte al giorno anche se ristoranti, ber e negozi rimangono costantemente aperti.



