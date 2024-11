La Brigata Mai 1 Gioia prende le distanze dai fatti accaduti ieri per San Marino - Gibilterra

La Brigata Mai 1 Gioia, unico gruppo organizzato di supporter a sostegno dal 2012 della Nazionale di Calcio della Repubblica di San Marino, è lieta di aver accolto i propri amici e omologhi di Gibraltar Team 54, prendendo nettamente le distanze dagli episodi che si sono verificati ieri sera durante la partita di Nations League tra San Marino e Gibilterra. Nel corso del secondo tempo infatti un numeroso gruppo di persone, che si presentavano come sostenitori spagnoli, ha letteralmente invaso il settore della Brigata, sovrastando il pacifico e goliardico supporto della vera tifoseria con cori politici e un inneggiamento alla squadra sammarinese con un evidente fine pretestuoso. La Brigata Mai 1 Gioia ribadisce la propria linea di sostegno incondizionato alla propria squadra, senza aver bisogno di infierire sugli altri, oltremodo portando messaggi politici in un evento sportivo sereno e gioioso. Razzismo, violenza e rivalse politiche prive di dialettica e confronto non trovano posto per noi in nessun luogo, men che meno in uno stadio. Ringraziamo la FSGC - Federazione Sammarinese Giuoco Calcio per essersi prontamente occupata del problema mentre la Brigata, per protesta nei confronti di chi ha provocato questa incresciosa situazione, per la seconda volta ha attuato uno sciopero del tifo per prendere le distanze da chi si è mischiato con il gruppo pur non condividendone i valori.