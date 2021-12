Considerata l'emergenza sanitaria in corso e i nuovi preoccupanti dati, slitta la ripartenza del campionato di serie C. Lo rende noto attraverso un comunicato la Lega Pro che dispone il rinvio di tutte le partite inizialmente programmate per domenica 9 gennaio. L'intera giornata verrà recuperata il 2 febbraio. Resta da vedere se il campionato potrà ripartire la domenica 16 gennaio.