SERIE C La C riparte con Reggiana-Olbia Domenica Cesena-Ancona e Imolese-Carrarese

Capolista, in attesa di sapere se il match vinto contro il Pescara dovrà essere rigiocato, sarà la Reggiana ad aprire domani, l'ottavo turno nel girone B della serie C. La Regia al Città del Tricolore se la vede con l'Olbia che in casa ha appena battuto il Gubbio, ma che in trasferta batte spesso colpi a vuoto. Il Modena che ha ribaltato la Lucchese in pieno recupero chiede al Montevarchi 3 punti per continuare la sua rincorsa con la terza vittoria consecutiva e poi Fermana-Siena, Gubbio-Pontedera e Pistoiese-Teramo chiudono il sabato della terza serie.

Il big match della domenica si gioca invece al Manuzzi. La sorprendente Ancona è seconda in classifica e ha dato maglie nuove e stadio degno a quel Matelica che a maggio pose fine al cammino dei bianconeri ai playoff. Bianconeri implacabili in trasferta, timidi e mai vincenti sul proprio campo. Misteri. Imolese al Galli contro la Carrarese per capire cosa fare da grande: un successo per dare un segnale al campionato o anche un risultato positivo per tenere lontana la seconda metà. Tra Viterbese e Grosseto guai a chi sbaglia oppure a tutte e due. Mentre all'Adriatico il Pescara affronta l'Entella in un match chiave. Da una parte l'attacco alla vetta, dall'altra la necessità di non perdere altro terreno.

