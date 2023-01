SERIE C La C riparte da Rimini-Entella

Riparte la caccia alla Reggiana capolista, la C apre domani il programma della giornata numero 22 con l'anticipo del Neri. Rimini-Entella match spartiacque per il campionato di entrambe: i biancorossi vengono da due stop consecutivi e devono dimostrare di aver smaltito le scorie del derby perso e farlo contro una della squadre più attrezzate della categoria che dal canto suo può vincere per non vedere ulteriormente allontanarsi la vetta.

Domenica il resto degli incroci. La Reggiana a Montevarchi per continuare il suo volo e rafforzare la super serie fatta di 7 vittorie e un pari nelle ultime 8. Il Cesena, secondo, va in Sardegna senza il tecnico Toscano (squalificato) per chiedere strada alla Torres di Stefano Sottili al debutto casalingo sulla panchina sassarese.

Segnali. Quelli che deve dare, forti, il Gubbio. Che con un clamoroso 0/2 ha perso contatto col vertice e non può bucare ancora ad Alessandria. Guardando il mondo dal basso vien da chiedersi quando e come finirà la crisi dell'Imolese. Se finirà potrebbe farlo a Siena contro una squadra alle prese con la necessità societarie di ridimensionamento. E poi due mezzi spareggi. Il primo quello che mette di fronte la Vis Pesaro e l'Olbia dei sammarinesi. Due pericolanti che hanno vinto l'ultima e dunque la fase di rilancio per una o l'altra proseguirà. E poi il derby marchigiano tra Fermana e Recanatese. Entrambe le formazioni sono nel loro miglior momento e specie se fossero i padroni di casa a prevalere, la famosa asticella potrebbe fare lo scatto da mere prospettive di salvezza a quelle di play off.

