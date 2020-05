La C ritrova Mantova, Palermo e Lucchese

La serie D non ripartirà. il Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti ha stabilito che sarà la prima di ogni girone al momento dello stop a salire in serie C e le ultime quattro a scendere in Eccellenza. Il meccanismo, in attesa della ratifica da parte del prossimo Consiglio Federale, prevede dunque la promozione di Lucchese, Pro Sesto, Campodarsego, Mantova, Grosseto, Matelica, Turris, Bitonto e Palermo. Nel Girone D retrocedono Crema, Ciliverghe, Alfonsine, Savignanese, nel girone F Sangiustese, Avezzano, Chieti, Jesina. La grande rincorsa ha premiato il Cattolica San Marino, salvo.