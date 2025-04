SERIE C La C si prepara agli ultimi 180 minuti

Ciò che resta dell'antico principio della contemporaneità si applica alle ultime due giornate. E quindi per questa Pasquetta stranamente agonistica la C vuole tutte in campo alle 15: dall'Entella che ha già festeggiato la B e va a Pineto per la prima delle due amichevoli che si è guadagnata, a chi invece specie nella parte bassa è in lotta per la sopravvivenza. A cominciare dalla Spal attesa dall'incrocio complicato di Pesaro. La Vis seppure abbia rallentato la sua marcia, è in piena corsa per il quinto posto e ancora nemmeno sicura del sesto. E' un match che serve ai padroni di casa e serve drammaticamente agli estensi per la posizione playout, ormai tutto ciò che possono sperare. Ultimissima chiamata per il Legnago: o batte il Pescara e spera per altri 90 minuti, o scende in D con una giornata di anticipo. Poche chance per i ragazzi di Bagatti, in coda dall'alba del campionato, e con un andamento (pur con le recenti correzioni al rialzo) largamente insufficienti. Tra l'interessante e il disperato il match tra il Sestri (vincere e sperar che basti) e l'Ascoli che ancora tranquillo non è. Se la Torres batte il Carpi è terza e il Rimini che ha vinto la Coppa è come fosse terzo perché i playoff li farà dalla fase nazionale. E dunque la trasferta di Pontedera serve solo ai toscani che la post season ancora se la devono conquistare.

