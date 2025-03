SERIE C La C si prepara all'ultimo infrasettimanale di campionato

Il comune denominatore tra chi scappa e chi rincorre, chi sogna in grande e chi lotta per sopravvivere è il grande equilibrio. A 8 giornate dal termine della regular season tutto o quasi può ancora succedere. Perché se l'Entella vince sempre, vince sempre anche la Ternana e se il Legnago si è ripreso tanto da agganciare il giovane Milan, il Sestri ha piazzato il colpo e allora tutti insieme appassionatamente a giocarsi la salvezza. Tutti di nuovo in campo per il turno infrasettimanale. Chiavari capolista non perde da settembre, ma è molto più di una buccia di banana la trasferta a Lucca in casa di una squadra senza società, senza una lira, con un meno 6 che pesa come un macigno, ma una dignità e uno spessore col quale fare i conti è sempre affare complesso. Non che sia più facile per la Ternana chiaramente favorita al cospetto però di un Sestri che dentro un mare di guai si è rimesso comunque a nuotare. Per un Pescara che va a Pontedera c'è una Vis che deve riprendere la sua marcia e non deve e non può battere il colpo a vuoto al Benelli contro il Gubbio. La zona calda che con l'aggiunta dell'ambiente è rovente a Ferrara prevede il viaggio della Spal a Piancastagnaio con i toscani in teorica flessione e gli spallini che ormai non hanno più né tempo, né alibi, né alternative alla vittoria. Il Legnago aspetta il Rimini senza biglietti sconto in mano, e l'inguaiatissimo Milan ha il Pineto che proprio la medicina migliore non è.

