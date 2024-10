La capolista Pescara avanti tutta, a Lucca arriva la quinta vittoria consecutiva (1-3)

La quinta vittoria consecutiva rafforza nei numeri e nella sostanza la leadership di un Pescara al quale basta meno di un minuto e un po' di fortuna per sbloccarla al Porta Elisa. Merola si gira, palo e carambola sull'incredulo Palmisani. Non è il migliore inizio per una Lucchese tutt'altro che arrendevole, che se la gioca e se la meriterebbe anche. Evidente il fuorigioco che rende vano il pari di Sasanelli. Tutta Lucca ci crede, punizione velenosa di Saporiti a scorticare il palo esterno. A metà tempo sembra fatta, tiro cross di Visconti basta niente a spingerla dentro e invece fuori di quel niente. Nel miglior momento dei toscani il Pescara colpisce ancora. Disastro Sabbione che fa scappare via Tonin, esce alla disperata Palmisani e poi c'è il contatto che porta all'inevitabile rigore. Dal dischetto ci va Merola e sono 2. Poi diventano 3, sempre Sabbione (giornataccia per lui) manda in terra Tonin sull'incrocio. Altro rigore che stavolta si prende lo stesso Tonin. Ripresa, Pescara in controllo, Cangiano la fa girare sulla traversa. La Lucchese continua a fare la sua onesta partita. Saporiti di testa, Plizzari piazzato. Poi tocca a Magnaghi, bello il lavoro di preparazione meno precisa la conclusione. Al minuto 73 invece l'attaccante va dentro. Non benissimo la difesa di Baldini, Magnaghi si infila, salta Plizzari in uscita e salva la bandiera.