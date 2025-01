SERIE C La capolista Virtus Entella all'esame Pescara Spalmata su tre giorni la 25° di Serie C con il match clou dell'Adriatico Pescara – Virtus Entella. All'andata l'unica sconfitta in campionato dei liguri arrivò proprio con il Pescara

25esima giornata di Serie C Girone B spalmata su tre giorni e che comincerà questa sera alle 20.30 con Ascoli – Carpi e Vis Pesaro – Campobasso. Il mese di febbraio verrà inaugurato da Spal – Milan Futuro alle 15; e un attesissimo Rimini – Perugia alle 17.30. Attesissima, perchè sarà interessante capire quale sarà la reazione dei biancorossi alla penalizzazione di due punti per violazione amministrativa che di fatto non ha portato scossoni in classifica ma al netto del ricorso alla corte federale, la macchia resta.

Gli umbri attualmente occupano la dodicesima posizione in classifica e sono decisamente indecifrabili: fino ad ora il ruolino è davvero molto altalenante, è un Perugia che non ha mai trovato continuità di rendimento. Il Rimini viene da quattro zero a zero consecutivi. Domenica lunch match Gubbio – Arezzo; alle 15 Legnago Salus – Ternana con la squadra di Ignazio Abate che dovrà fare risultato a tutti i costi in trasferta in attesa del big match Pescara – Virtus Entella che chiuderà la 25esima alle 19.30. Con 5 punti da recuperare sui liguri, la Ternana non può fare altro che vincere, in questo caso, in casa dell'ultima in classifica, e sperare che il Pescara faccia il Pescara all'Adriatico.

Prima di questo match si giocheranno Torres – Sestri Levante sempre alle 15, Pianese – Lucchese e Pontedera – Pineto alle 17.30. Pescara – Virtus Entella è il piatto grosso di questo turno molto importante. Una vittoria abruzzese, quando mancano 13 giornate al termine della regular season riaprirebbe i giochi in chiave Serie B. La squadra di Silvio Baldini non vince dal 30 novembre e questa è la partita giusta per uscire dalla crisi. I liguri, udite udite, hanno perso l'ultima proprio un girone fa contro il Pescara era 26 settembre ed è rimasta quella l'unica sconfitta della formazione di Fabio Gallo.

