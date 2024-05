SERIE C La Carrarese fa il suo, Finotto stende il Benevento L'1-0 costringe i campani a vincere il ritorno casalingo, ai marmiferi basterà un pari.

Alla Carrarese basta il gol di Finotto per far valere il fattore campo sul Benevento: l'1-0 che consegue non dà un indirizzo definito alla semifinale, ora però ai marmiferi basterà strappare un pari in Campania per andarsi a giocare la Serie B.

In un'andata avara di occasioni si comincia con Paleari che alza la conclusione da fuori di Zuelli, mentre quel poco che offre il resto del primo tempo è a trazione ospite: Talia va a sua volta dalla distanza ma non inquadra, mentre quando un rimpallo favorisce Perlingieri c'è Bleve a metterci il guanto.

La ripresa è altrettanto compassata, qui però c'è giusto un pizzico di Carrarese: affondo a destra di Zanon e gran palla a rimorchio per l'appena entrato Belloni, libero ma troppo molle in un sinistro rimpallato da Berra. Quindi errore difensivo che spiana la strada al tentativo dalla mezzaluna di Panico, Paleari vola a respingere e replica anche nel prosieguo, quando è di nuovo Zuelli a chiamarlo in causa da oltre il limite.

Al Benevento sarà fatale l'unica incertezza del suo estremo: punizione di Schiavi, torre di Imperiale e qui Paleari esce a vuoto, Finotto è lì pronto e deve solo inzuccare a porta sguarnita. Il controllo Var conferma l'assenza di fuorigioco e certifica il successo della Carrarese, col Benevento che, a questo punto, dovrà per forza vincere in casa, per strappare almeno i supplementari.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: