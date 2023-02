SERIE C La Carrarese in rimonta batte l'Imolese 2-1 Per i rossoblu è il secondo ko consecutivo.

Continua il momento negativo dell'Imolese, prosegue quello positivo della Carrarese alla quarta vittoria di fila. Dopo la consueta fase di studio la partita si sblocca dopo 22 minuti in favore della squadra di Antonioli. Sul cross tagliato di D'Auria, il tocco di Simeri manda fuori causa Breza. Leggera deviazione, che basta per portare avanti i rossoblu. Simeri è in un buon momento e da lì a poco prova il colpo del raddoppio, il diagonale è largo. La reazione della Carrarese sbatte contro Molla, grande intervento del portiere dell'Imolese che riesce a respingere la conclusione ravvicinata di Giannetti. L'occasione più clamorosa per il par la Carrarese ce l'ha al 37' con Capello che da ottima posizione spara contro la traversa. I padroni di casa il pareggio lo trovano al 41' con Della Latta. Sul cross dalla destra di Schiavi, il giocatore della Carrarese in tuffo firma l'1-1. I padroni di casa sono lanciatissimi e completano il sorpasso al 45' con Capello. La Carrarese mette la freccia. Sul cross di Cicconi dalla sinistra, piatto al volo che non lascia scampo a Molla. Prima della fine di tempo l'Imolese potrebbe anche pareggiare con Simeri, che controlla e conclude, Breza respinge. Al riposo la squadra di Dal Canto è avanti 2-1. Nella ripresa l'Imolese riparte all'attacco alla ricerca del pareggio che non trova. La Carrarese prova a chiuderla: tiro-cross di Grassini, che deviato finisce sul fondo. Imolese sfortunata quando in contropiede va vicino al pari con Simeri. L'attaccante rossoblu centra l'incrocio. La Carrarese difende il vantaggio e si porta a casa la quarta vittoria di fila.

