SERIE C La Carrarese si divora il Rimini 3-0 Carrarese ad un soffio dalla matematica certezza del terzo posto. Il Rimini, per i play off, ha ancora il destino nelle proprie mani

È di Lamesta il primo squillo di un pomeriggio difficile per i biancorossi, conclusione larga. Non c'è pressione su Zuelli, l'ex Juventus Next Gen, si libera al limite dell'area e di destro sgancia una bomba che si insacca sull'angolino basso del palo più lontano. Un po' troppo solo il classe 2001 che ha avuto tutto il tempo di "prepararsi la mattonella" e colpire con lucidità. Sempre Carrarese in evidenza destro di Panico, a lato di un soffio. Il Rimini si fa notare al tramonto di prima frazione, sempre con Lamesta. Sul suo piazzato libera di testa Illanes a portiere battuto. Carrarese pericolosa con lo schema su calcio d'angolo, il colpo di testa di Di Gennaro fuori non di molto. Spingono i giallo/blu, Finotto riceve da Zanon e scarica in porta, bersaglio mancato per questioni di centimetri. Sempre Zuelli di destro, vola Colombi a mettere in angolo. Incredibile intervento di Bleve, sul solito sempre pericoloso Ubaldi, il portiere compie un intervento prodigioso. Il finale è tutto della squadra di Calabro, Finotto lanciato a rete con la difesa del Rimini aperta, Colombi non può fare altro che atterrare l'attaccante. Ammonito il portiere e calcio di rigore. Trasformato da Capello. Contesa definitivamente chiusa dall'autogol di Semeraro. Carrarese ad un soffio dal terzo posto, il Rimini nelle ultime due facendo punti può ancora centrare il piazzamento play off. Allo stadio dei Marmi di Carrara, Carrarese batte Rimini 3-0.

