SERIE C La Carrarese sola in vetta. Il Gubbio sbanca Ancona La Carrarese dà il secondo dispiacere consecutivo alla Virtus Entella. Il Gubbio vince al Del Conero grazie ad una papera di Perucchini

Grande commozione per le vittime dell'alluvione che ha colpito le Marche. Striscione applauditissimo da tutto lo stadio in onore delle vittime. La partita. Ancona altissima dopo pochi minuti e Gubbio a far male in contropiede, Spina fa tutto il campo, Mezzoni cade da solo, il numero 28 rossoblu si porta la palla sul sinistro, e Perucchini lo stoppa, poi sulla ribattuta non riesce a calciare a rete. Grande occasione sprecata da quelli di Braglia. Risposta su palla inattiva dell'Ancona, angolo studiato da Colavitto, Simonetti con il destro traversa piena. Minuto 22 potrebbe essere la svolta della partita quando Redolfi abbatte Paolucci, l'arbitro non ha esitazioni, rosso diretto, per un intervento diretto per chiara occasione da gol. Di Massimo su punizione alza di pochissimo sopra la traversa. Il Gubbio nonostante l'inferiorità non si intimorisce, al contrario cerca sempre di mettere in difficoltà l'Ancona. Annullato un gol a Bulevardi che viene da dietro, ma in fuorigioco è il compagno che gli serve l'assist. Gol annullato anche all'Ancona, Simonetti devia la conclusione del compagno di squadra per l'arbitro con un braccio.

Finale da brivido. Mondonico doppio giallo ristabilita la parità numerica. A 3 dal termine succede che Francofonte alza un campanile innocuo, Perucchini frittatona, Di Stefano, cognome altisonante, è l'unico a crederci e la squadra di Braglia sbanca. Al Del Conero di Ancona, Gubbio batte Ancona 1-0. Vola la Carrarese in testa alla classifica e secondo K.O consecutivo per la Virtus Entella. Giannetti di testa corregge la punizione dalla tre quarti e porta in vantaggio i giallo/blu. Passano due minuti e un'altra testata fa molto male alla squadra di Gennaro Volpe, in questo caso è Capello che si alza sopra tutti e batte De Lucia. Alla mezz'ora in mischia risolve Sadiki e i liguri riaprono la contesa. La Carrarese si complica la vita quando Della Latta si fa espellere, forse per una manata a Favale, rosso davvero ingenuo per un giocatore della sua esperienza. Zamparo non è da meno spinta a gioco fermo su D'Ambrosio e doccia anticipata anche per lui. Troppo nervosismo. A 5 dal termine il volo di Capello chiude tutti i giochi. Colpo di testa in tuffo bellissimo dell'attaccante che mette a segno una doppietta. Allo Stadio dei Quattro Olimpionici Azzurri di Carrarara, Carrarese batte Virtus Entella 3-1 gli uomini di Dal Canto a punteggio pieno.

