La Carrarese supera un'ottima Fermana (2-0)

Carrarese - Fermana

Brutta e tremendamente concreta la Carrarese fa due cose. I gol e i punti, non resta molto alla Fermana che fa tutto il resto tranne appunto quello che serve per mettere insieme il pranzo con la cena. Marchigiani che fanno la partita fin dall'alba. Romeo fuori di pochissimo. Continuano gli ospiti e proporsi con personalità e disinvoltura, Romeo da lontano: Satalino c'è. L'occasione per sbloccarla arriva dopo una mezz'oretta. Romeo la mette, Scorza di testa la gira vicinissimo al palo. Ripresa, la Carrarese all'improvviso. Energe porta palla e Romeo ingenuamente non toglie la gamba. Calcio di rigore e Schiavi porta avanti i toscani. Il vantaggio non scuote i ragazzi di Dal Canto, né turba quelli di Protti che ricominciano a giocare con grande intensità. Pellizzari di testa spaventa Satalino. Fermana anche pronta a prendersi tutti i rischi del caso verso un pari che sarebbe strameritato. Maggio da fuori fa volare Satalino. E in pieno recupero un contropiede toscano porta allo sfondamento di Della Latta sul quale argina Borghetto, ma Samele sa andare a rimbalzo prima degli altri. E così la Carrarese incamera la seconda vittoria consecutiva e lascia volentieri alla Fermana un paginone di complimenti.