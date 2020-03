La Champions (per ora) va avanti: l'Atalanta è a Valencia

Si ferma la Serie A, ma non tutto il calcio. La Champions League ad esempio, almeno per il momento, prosegue. L'Atalanta è partita per la Spagna prima che fosse bloccato il calcio italiano per l'emergenza Coronavirus e a Valencia cerca una storica qualificazione ai quarti di finale della competizione. La squadra di Gasperini deve difendere un vantaggio di tre gol: all'andata, disputata a San Siro, finì 4-1. Al Mestalla dunque si gioca anche se a porte chiuse.