QUARTI La Champions riparte col covid: positivo Varane In campo Real Madrid-Liverpool e Manchester City-Borussia Dortmund.

Partono i quarti di Champions e c'è subito un caso covid, col Real Madrid che, nel primo pomeriggio, ha comunicato la positività di Varane. Si apre così l'incrocio col Liverpool, replica della finale del 2018 con in campo le vincitrici di quattro delle ultime cinque edizioni. L'andamento recente direbbe Real, che nella Liga ha 6 vittorie e 2 pari in fila ed è tornato a -3 dall'Atletico capolista. Zidane recupera Valverde ma, oltre al centrale francese, è senza gli infortunati Hazard, Carvajal e Ramos. Coperta corta in difesa dunque, così, davanti a Courtois, va da sé il trio Militao-Nacho-Mendy. A centrocampo i soliti Modric, Casemiro e Kroos, con Lucas Vasquez e Marcelo esterni. Davanti l'intoccabile Benzema e uno tra Asensio, Vinicius e Rodrygo, con lo spagnolo favorito.

Il Liverpool invece è ormai ad anni luce dalla vetta della Premier – 7° con 25 punti di ritardo – ma viene da tre partite senza gol subiti, ultimo il 3-0 sull'Arsenal. Con doppietta di Diogo Jota, rientrato a mille dal lungo infortunio e in vantaggio su Firmino per un posto nel tridente tra Salah e Mané. In mezzo, con Thiago Alcantara e Wijnaldum, dovrebbe toccare a Jones, mentre davanti ad Alisson, tra i terzini Robertson e Alexander-Arnold, più Fabinho che Phillips accanto a Kabak, turco classe 2000 appena arrivato dallo Schalke.

Nel frattempo, il Manchester City ha la Premier già in pugno e può concentrarsi sull'agognato sogno di Coppa, sin qui mai vicino a realizzarsi. Da un Borussia all'altro: eliminato il Moenchengladbach ora c'è il Dortmund, non brillante in Bundesliga e con tanti assenti. Su tutti Sancho, ma anche Witsel, Moukoko e Zagadou. C'è però Haaland, con Reus e Reyna a supporto. Bellingham, Delaney e Dahoud la mediana, poi Morey, Emre Can, Hummels e Guerreiro a protezione di Hitz. Formazione tipo per Guardiola: Ederson, Walker, Dias, Laporte e Cancelo dietro, De Bruyne, Rodri e Gundogan a centrocampo, Foden, Gabriel Jesus e Sterling davanti.

