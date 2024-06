SERIE C La composizione dei 3 gironi di Lega Pro con la novità Milan Futuro Ufficializzata la composizione dei tre gironi di Serie C 2024-2025. La novità è il Milan Futuro nel Girone B. Il campionato prenderà il via il 25 agosto

Le seconde squadre di Serie A Atalanta, Milan e Juventus sistemate una per girone. Prende forma la nuova Serie C con la composizione definitiva delle 60 squadre partecipanti Girone A: Albinoleffe; Alcione Milano; Azignano, Atalanta Under 23; Caldiero Terme, FeralpiSalò; Giana Eminio; Vicenza; Lecco; Lumezzane; Novara; Padova; Pergolettese; Pro Patria; Pro Vercelli; Renate; Trento; Triestina; Union Clodiense e Virtus Verona.

Molto simile a quello dello scorso anno, eccezion fatta ovviamente per l'assenza di promosse e retrocesse, il Girone B composto da Arezzo; Ascoli; Campobasso; Carpi; Gubbio; Legnago Salus; Lucchese; Milan Futuro; Perugia; Pescara; Pianese; Pineto; Pontedera; Rimini; Sestri Levante; Spal; Ternana; Torres; Virtus Entella; Vis Pesaro.

Uno sguardo al Girone C con ACR Messina; Audace Cerignola; Avellino; AZ Picerno; Benevento; Casertana; Catania; Cavese; Crotone; Foggia; Giugliano; Juventus Next Gen; Latina; Monopoli; Potenza; Sorrento; Taranto; Team Altamura; Trapani; Turris.

Il campionato di Serie C 2024-2025 prenderà il via il 25 agosto per concludersi il 27 aprile con la regular season. Tre i turni infrasettimanali: 25 settembre; 30 ottobre; 12 marzo. La Coppa Italia con il turno preliminare al via l'11 agosto.

