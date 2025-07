La composizione dei tre gironi. Nel B, Forlì, Ravenna e Rimini

Arezzo, Ascoli, Bra, Campobasso, Carpi, Forlì, Gubbio, Guidonia, Juventus Next Gen, Livorno, Perugia, Pianese, Pineto, Pontedera, Ravenna. Rimini, Sambenedettese, Ternana, Torres, e Vis Pesaro Sono queste le 20 squadre che compongono il Girone B di Serie C , sulla carta molto equilibrato.

Il campionato di Serie C inizierà il prossimo 24 agosto, per chiudersi il 26 aprile 2026 prima della lotteria dei playoff. Nel mezzo tre turni infrasettimanali (date ancora da stabilire) e pausa invernale fissata al 28 dicembre. Da cerchiare in rosso sul calendario anche il 17 agosto, giorno in cui andrà in scena il primo e il secondo turno eliminatorio di Coppa Italia.

Dando un'occhiata anche agli due gironi: nell'A il debutto dell'Inter Under 23 affidata a Stefano Vecchi. I nerazzurri giocheranno le partite in casa nello stadio del Monza. Ancora non è nota la rosa dell'Inter Under 23 ma tra i fuori quota già in organico figura l'ex capitano del Cesena, Giuseppe Prestia. Un girone A in cui debutterà anche la nuova Union Brescia, squadra che ha origine grazie alla fusione con la FeralpiSalò. Nel Gruppo C è stata inserita l'Atalanta Under 23, un girone sempre colmo di società di grande blasone come Catania, Foggia, Salernitana.