MONDIALE 2030 La Conmebol lancia la rivoluzione: mondiale a 64 squadre nel 2030 L'annuncio del presidente Alejandro Domínguez apre il dibattito sul torneo del centenario: la FIFA valuterà la proposta, tra entusiasmo per una partecipazione più ampia e timori per un calendario sempre più congestionato.

La Conmebol lancia la rivoluzione: mondiale a 64 squadre nel 2030.

Il presidente della CONMEBOL, Alejandro Domínguez, ha annunciato ufficialmente la volontà della Confederazione sudamericana di spingere per un Mondiale 2030 a 64 squadre, presentando la proposta come un’edizione speciale per celebrare il centenario della Coppa del Mondo, nata in Uruguay nel 1930. L’idea rappresenterebbe un’ulteriore espansione dopo il passaggio a 48 nazionali introdotto nel Mondiale 2026. Secondo Domínguez, un torneo a 64 squadre garantirebbe una partecipazione ancora più ampia delle federazioni di tutto il mondo e renderebbe unica l’edizione del centenario. La FIFA, al momento, non ha approvato la modifica, ma il presidente Gianni Infantino ha confermato che la proposta sarà discussa dagli organi competenti nei prossimi mesi. La prospettiva divide il mondo del calcio: da una parte chi vede maggiori opportunità per le nazionali emergenti, dall’altra chi teme un eccessivo allungamento del torneo, un calendario ancora più congestionato e un possibile calo del livello tecnico. Il Mondiale 2030 è già assegnato a Spagna, Portogallo e Marocco, con le gare inaugurali in Uruguay, Argentina e Paraguay per celebrare i cento anni dalla prima Coppa del Mondo.

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