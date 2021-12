La Coppa d'Africa si giocherà

La Coppa d'Africa si giocherà. Con un comunicato congiunto della Confederazione calcistica africana (Caf), della federcalcio camerunense e del governo del Camerun si sottolinea che la competizione, in programma dal 9 gennaio al 6 febbraio prossimi si svolgerà nonostante la pandemia. Nella nota si sottolinea che è stato istituito un protocollo sanitario speciale per fronteggiare l'attuale situazione Covid e che "la vita deve continuare e dobbiamo imparare a convivere con questa malattia". "La pandemia di Covid-19 e le varie mutazioni del nuovo coronavirus ci impongono di intraprendere azioni pertinenti e proporzionate per prevenire la diffusione di questa malattia - si legge nella nota - che rappresenta una minaccia seria e molto reale per le persone. La cerimonia di apertura ufficiale è prevista per il 9 gennaio 2022 presso il Complexe Sportif d'Olembé". "I tifosi potranno accedere agli stadi in cui si giocheranno le partite della Coppa d'Africa 2021 solo se saranno completamente vaccinati e presenteranno un test Pcr negativo inferiore a 72 ore o un Rdt antigene negativo inferiore a 24 ore.

