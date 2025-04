Storico risultato per il Rimini che conquista la Coppa Italia di serie C. Al Romeo Neri basta lo 0-0 ai romagnoli per alzare il trofeo in virtù del successo della gara di andata per 1-0 conquistato sul campo della Giana Erminio. Per il Rimini è il primo successo della sua storia, una vittoria che vale anche l’accesso ai play off nazionali.