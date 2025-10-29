La Coppa sorride anche a Renate, Samb e Atalanta Under 23

Tre le partite giocate nel pomeriggio. A Caravaggio l'Under 23 dell'Atalanta ribalta l'Alcione che era andato avanti con Lopes. Il pari è un colpo da biliardo e quasi una rima di Lonardo. Pare mettersi male per i nerazzurri con l'espulsione del portiere Sassi. Ma nonostante l'inferiorità numerica il colpo di testa di Cissé completa la rimonta. Botta e risposta tra Renate e Juventus Next Gen. Milanesi in vantaggio con Bonetto, ripresa sempre nel primo tempo da un tiro a giro di Pugno inteso come cognome. Si va ai rigori, Vacca va troppo preciso e si stampa sull'incrocio, Renate avanti. Avanti anche la Samb nel derby con l'Ascoli. Sbaffo dagli undici metri. Il Riviera delle Palme esplode quando Konate in anticipo la tocca con la punta e fa 2-0. Illusoria in apertura di ripresa la zampata di Rizzo. Avanti la Samb, l'Ascoli è fuori.







