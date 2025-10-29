TV LIVE ·
RADIO LIVE ·
Logo San Marino RTV
18:59 Finisce la mobilitazione: i sindacati dicono sì alle modifiche IGR 18:59 San Marino Calcio, tesserati il portiere Barone e il centrocampista Tezzele 18:08 Referendum Ue irricevibile, Partito Socialista: “Valutiamo il ricorso alla CEDU” 13:26 Il caso "Banca di San Marino" infiamma il dibattito politico 13:20 IGR: in attesa del via libera dei Quadri Sindacali, l'incontro tra Gatti e categorie 13:19 Avanti in Coppa anche Ternana, Union Brescia e Crotone 12:49 Coppa Italia Serie C: Nanni gol e l'Arzignano elimina il Forli 10:19 Coriano, al via i lavori di consolidamento stradale finanziati dai fondi post-alluvione 09:54 Sicurezza sul lavoro e nuova Maturità: ecco cosa cambia
  1. Home
  2. News sport
  3. Calcio

La Coppa sorride anche a Renate, Samb e Atalanta Under 23

di Roberto Chiesa
29 ott 2025

Tre le partite giocate nel pomeriggio. A Caravaggio l'Under 23 dell'Atalanta ribalta l'Alcione che era andato avanti con Lopes. Il pari è un colpo da biliardo e quasi una rima di Lonardo. Pare mettersi male per i nerazzurri con l'espulsione del portiere Sassi. Ma nonostante l'inferiorità numerica il colpo di testa di Cissé completa la rimonta. Botta e risposta tra Renate e Juventus Next Gen. Milanesi in vantaggio con Bonetto, ripresa sempre nel primo tempo da un tiro a giro di Pugno inteso come cognome. Si va ai rigori, Vacca va troppo preciso e si stampa sull'incrocio, Renate avanti. Avanti anche la Samb nel derby con l'Ascoli. Sbaffo dagli undici metri. Il Riviera delle Palme esplode quando Konate in anticipo la tocca con la punta e fa 2-0. Illusoria in apertura di ripresa la zampata di Rizzo. Avanti la Samb, l'Ascoli è fuori.




Riproduzione riservata ©

I più letti della settimana: Calcio