La Corea del Sud batte il Portogallo, entrambe si qualificano. Eliminato l'Uruguay

La Corea del Sud chiude con 4 punti il Girone H e si qualifica per gli ottavi di finale. Portogallo in vantaggio dopo appena 5 minuti con Horta. Risposta coreana con Kim Young Gwon poco prima della mezz'ora. Con l'Uruguay vincente sul Ghana, non basta il pareggio alla Corea che trova il gol qualificazione nei minuti di recupero con Hwang Hee Chan. Corea del Sud batte Portogallo 2-1. Come detto l'Uruguay vince ma non basta e resta fuori dalle migliori sedici del mondo. Ghana sprecone perchè al minuto 21 del primo tempo fallisce un calcio di rigore con Ayew. Passato il pericolo arriva la doppietta di de Arrascaeta, tutto in cinque minuti. Primo gol al 26° secondo al 32° del primo tempo. La partita resta sul 2-0. Sarebbe bastato un altro gol all'Uruguay per passare il turno per differenza reti che invece premia la Corea. Uruguay batte Ghana 2-0.