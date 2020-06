VERDETTI La D dirama le classifiche definitive: Sammaurese in Eccellenza La media punti salva il Crema e condanna i giallorossi, retrocessi insieme a Savignanese, Alfonsine e Ciliverghe Mazzano.

In Serie D si risolve lo spinoso caso della Sammaurese, ufficialmente retrocessa in Eccellenza al pari di Alfonsine e Savignanese. La Lega Nazionale Dilettanti ha infatti diramato le classifiche definitive, decretando le 4 di ogni girone che dovranno scendere di categoria. Cristallizzate le classifiche al momento dello stop per covid e bocciato il criterio dell'algoritmo, si è ricorso alla media punti e, in caso di ulteriore parità, alla classifica avulsa. Nel caso della Sammaurese, i giallorossi avevano staccato di un punto il Crema grazie alla partita in più disputata, ma la media punti premia d'un soffio i lombardi (1.041 contro 1.04). Salvi Forlì e Cattolica, mentre la Marignanese, prima nel suo girone in Eccellenza, sale in Serie D. Intanto i club retrocessi ‘a tavolino’ hanno già annunciato battaglia legale.





