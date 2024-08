SUPERCOPPA EUROPEA La Dea tocca il punto più alto della sua storia La sfida ai galattici rappresenta il punto mai toccato dall'Atalanta nella sua storia. A Varsavia vai in scena la Supercoppa Europea.

Se contasse solo il blasone, il market pool, l'albo d'oro o il pronostico, la Dea potrebbe restare tranquillamente a Bergamo e non scomodarsi nemmeno per affrontare una partita sulla carta proibitiva. Se a tutto questo aggiungiamo anche che Gasperini ha i giocatori contati e Ancellotti l'imbarazzo della scelta, il gap si allarga ancora di più. Ma il calcio insegna che a volte le cose succedono. Chi, da bambino, decide di fare il calciatore, sogna di giocare esattamente questo tipo di partite. La missione resta impossibile per l'Atalanta, ma proprio per questo acquista ancora più fascino. Ai neroazzurri servirebbe la partita perfetta. Già imitare la finale di Europa League, trionfo strameritato con il Leverkusen, potrebbe forse non bastare contro i galattici, ma intanto partire da li, sarebbe già uno straordinario viatico per la Dea.

Il Real Madrid ha il solo Camavinga indisponibile, sarà la prima per Mbappè che formerà un formidabile tridente con Vinicius e Rodrygo. Gasperini ha una lunghissima lista di non convocabili: Scamacca, Scalvini, Zaniolo e Toloi a cui va aggiunta la rinuncia a Koopmeiners destinato alla Juventus.

Quella di questa sera a Varsavia è la 49esima edizione della Supercoppa Europea inaugurata con la vittoria dell'Ajax nel 1973 ma in tre stagioni non si è disputata. Sono 4 i club italiani ad avere alzato questo trofeo: il Milan ben cinque volte, la Juventus due, Lazio e Parma. L'ultimo successo di una squadra italiana in questa competizione risale al 2007 vittoria per 3-1 del Milan sul Siviglia.

Real Madrid – Atalanta finale di Supercoppa Europea si gioca questa sera a Varsavia ore 21. Arbitra lo svizzero Sharer.

