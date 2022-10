In Eccellenza, Emiliano Ragazzini non è più il tecnico della Del Duca Grama, prossimo avversario del Victor San Marino sia domenica, in campionato, che il mercoledì successivo, nei 16mi della Coppa Italia di categoria. Ragazzini paga il pessimo avvio dell'ex squadra del tecnico biancazzurro Stefano Cassani, al momento ultima con 1 punto in 6 giornate.