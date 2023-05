La delusione di Allegri, la grande gioia di Mourinho e Italiano

Seconda finale consecutiva per la Roma di José Mourinho che sfiderà il Siviglia a Budapest. Storica finale di Conference League per la Fiorentina di Vincenzo Italiano, che se la giocherà contro il West Ham. Grande delusione per la Juventus di Massimiliano Allegri.

Nel video le loro dichiarazioni

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: