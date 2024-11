La doppietta di Guiu rilancia l'Entella, Gubbio ko 2-1

Doppietta di Guiu e l'Entella, dopo 4 pari in fila, ritrova il successo col 2-1 su un Gubbio in grande crisi, al 4° ko in 5 turni. Sono 8 partite consecutive a punto invece per i liguri che agguantano la Ternana al 3° posto.

Guiu comincia il suo show già all'11°, quando la sblocca inzuccando sul traversone di Bariti. Lo spagnolo va a tiro di doppietta sulla combinazione con Castelli e Di Mario che lo smarca davanti a Venturi, graziato con un colpo sotto facilmente respinto a una mano.

Scampato l'allungo, con l'avvio di ripresa il Gubbio la riprende, a sua volta con un cross da destra: Zallu mette sul palo lontano, la difesa di casa dorme e dal lato debole spunta Corsinelli, comodo nel colpo di testa ravvicinato. Cala il buio al Comunale e, al 79°, anche sul Gubbio: sul lancio di Parodi, Guiu va via di forza a Rocchi e stavolta calibra bene lo scavetto, scavalcando Venturi per la rete che riporta alla vittoria l'Entella.