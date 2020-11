La Feralpi batte di misura la Vis Pesaro e sale ai piani alti in classifica

Dopo l'esonero a sorpresa di Galderisi sollevato dall'incarico nonostante la vittoria sul Gubbio, la Vis Pesaro sale a Salò guidata dal nuovo tecnico Daniele Di Donato. Gara equilibrata fin dalle prime battute, si fa vedere Ceccarelli la sua conclusione non disturba più di tanto Bastianello. Rispondono i biancorossi marchigiani, Marchi al traversone, non trova compagni appostati per il tap in. Occasione potenziale. Più pericolosa la Feralpi. Mezzoni allunga la falcata poi serve De Cenco che apre troppo il sinistro senza trovare la porta, la sfera arriva a Petrucci pronto il cross, tuffo di Ceccarelli sulla linea risolve tutto Farabegoli.





Veementi protesta della Feralpi quando Petrucci scarica dentro, Gennari intercetta con un braccio, l'arbitro è li a pochi passi e non interviene. Spinge forte la squadra di Massimo Pavanel sul cross dalla sinistra in leggero ritardo Petrucci non trova l'impatto. I frutti della pressione arrivano poco dopo, sempre Petrucci (tra i migliori) conclusione violenta, risponde Bastianello che non può nulla sul tocco di testa ravvicinato di Ceccarelli. La Feralpi trova il vantaggio meritato. Reazione Vis Pesaro non pervenuta, parte con una sconfitta l'avventura di Di Donato. La Feralpi sale ai primi posti della classifica. Al Turina di salò, Feralpi batte Vis Pesaro 1-0