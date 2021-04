SERIE C La Feralpi Salò in rimonta s'impone 4-1 sul campo della Fermana

Torna a vincere la Feralpi Salò e lo fa sul campo della Fermana con un netto 4-1. Dopo tre risultati utili di fila cade la squadra di Cornacchini. Al di là del risultato finale, la partita era iniziata bene per i marchigiani che al 17' passano in vantaggio con il gol di Boateng. Neglia serve l'attaccante gialloblu che davanti al portiere non sbaglia. La replica degli ospiti è in un paio di conclusioni di D'Orazio che non trovano lo specchio di porta. La Feralpi Salò si fa sempre più pericolosa. Il gol del pareggio arriva al 33', grande discesa sulla sinistra di D'Orazio che arriva fino a mettere un cross basso che Guerra gira in porta di prima intenzione. Ginestra tocca ma non riesce a deviare. Prima dell'intervallo la Feralpi Salò ribalta la partita. Azione tutta di prima per liberare al tiro Guidetti che prende la prima e mette il pallone sul secondo palo. Bella la sponda di D'Orazio ancora protagonista in fase di assist.

[Banner_Google_ADS]



Nella ripresa la Feralpi Salò allunga nel punteggio con la rete del 3-1 al 54'. Questa volta è Scarsella ad andare in gol. Un grandissimo gol quello messo a segno dal numero 17, controllo di destro, poi con il sinistro salta l'avversario per concludere a rete di destro. Al 63' è 4-1 e partita finita. La Feralpi si trova a meraviglia, vedi il quarto gol degli ospiti, con Guerra che sfrutta il passaggio di Scarsella e conclude di potenza in porta. Doppietta per il giocatore della Feralpi. La Fermana ci prova d'orgoglio: Mosti da fuori, De Lucia in angolo. La Fermana resta anche dieci, con Manetta che prende due gialli nel giro di un paio di minuti, la prima ammonizione per il fallo su Carraro, la seconda per quello su Miracoli. Prima della fine c'è tempo anche per il palo di Scarsella che gira di testa in porta. Vince la Feralpi Salò 4-1.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: