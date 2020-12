SERIE C La Feralpi scappa, la Fermana la acchiappa nel recupero (1-1)

La Feralpi la da troppo per scontata e si butta via nel recupero lasciando alla Fermana il punto che si merita. Ancora imbattuto il subentrante Cornacchini sulla panca marchigiana. Gardesani avanti coi carri verso quella vittoria che in troppi danno per sicura. Testa di D'Orazio, alta. Proteste con qualche ragion d'essere; punizione di Ceccarelli, misto griglia di Sperotto, forse anche una manina di Sperotto prima della pulizia generale dell'area. Occasinissima Feralpi subito dopo la mezz'ora: Rossoni in disimpegno suicida sulla pressione di Scarsella che si invola e viene miracolosamente contenuto dall'uscita di Ginestra e dalla rimonta dei difensori. Feralpi che chiude il tempo con un altro tentativo di Scarsella che tiene Ginestra, reattivo, sul pezzo.

Ripresa e per i padroni di casa si mette subito di lusso. A centro area contatto sospetto, l'arbitro attende correttamente la fine dell'azione che infatti si conclude con Carraro che apre il piattone e la mette all'angolo. Qui sta il peccato originale di una squadra che si accontenta di gestire, mentre di là si accende l'intermittente stellina di Boateng. De Lucia smanaccia il tiro cross, nessuno arriva sulla palla golosa dell'attaccante di Cornacchini. E la scarsa collaborazione dei compagni consiglia di mettersi in proprio: ancora Boa, flipper e fucilata alta di pochissimo. In pieno recupero Ginestra butta la palla e prega, la difesa sbuffa e Boateng trova il guizzo della felicità e di un pari ormai insperato, ma non meno meritato.



