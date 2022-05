La FeralpiSalò batte il Pescara e si garantisce la Reggiana nei quarti

Dopo il pareggio dell'andata il Pescara deve solo vincere per passare il turno. Pronti via e proteste Feralpi per un possibile aggancio in area su Balestrero, l'arbitro lascia correre. Bene la Feralpi, Siligardi dalla distanza parte alta della traversa. Abruzzesi pericolosi a fine primo tempo con Cernigoi che da posizione defilata colpisce il palo pieno. Ad inizio ripresa un azione prolungata, porta Guerra in posizione per piazzarla con il destro e portare in vantaggio i Leoni del Garda. Il gol di Siligardi con dedica al nascituro chiude partita e qualificazione. Quello su punizione di Clemenza, bello ma ininfluente ai fini del passaggio del turno, fissa il risultato. Allo stadio Lino Turina di Salò, Feralpi batte Pescara 2-1.