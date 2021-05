La Feralpisalò si qualifica alla fase nazionale dei play off

Si qualifica per la fase nazionale dei play-off anche la Feralpisalo in virtù della migliore posizione in classifica al termine della stagione regolare. Alla squadra di Massimo Pavanel, è bastato il pareggio per 1 a 1 con la Virtus Verona. Padroni di casa in vantaggio al 19esimo con Guerra, pareggio ospite al minuto 56, firmato da Pittarello. La compagine di Luigi Fresco ha il merito di restare in partita fino alla fine ma il passaggio del turno dei Leoni del Garda è meritato, considerando anche i due pali colpiti da Guidetti e Scarsella.