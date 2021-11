SERIE C La Fermana batte e scavalca la Pistoiese L'incrocio da playout finisce 1-0 per i marchigiani, a deciderla è Pannitteri.

La sfida tra iscritte al circolo playout rilancia la Fermana che batte 1-0 la Pistoiese – fermandone a 4 la striscia di risultati positivi - e la scavalca pure in classifica. Crespi fa muro sulla conclusione da fuori di Marchi, viceversa Ginestra legge male un corner e quasi si fa beffare da Gennari. Errore anche per il pistoiese Santoro, Pannitteri parte per vie centrali ma al momento di concludere non fa paura a Crespi. Quindi cross di Rossoni, torre di Graziano e Gennari respinge sulla linea il tocco di Cognigni, stavolta però Pannitteri è sul pezzo e spedisce in rete il rimbalzo.

Fermana avanti e a tiro di raddoppio con Mbaye, il cui stacco su corner però non va a buon fine. E allora, allo scadere del tempo, la Pistoiese s'invola verso il pari col contropiede di Romano: l'11 fa tutto il campo e appoggia a Moretti, che sciupa scaricando al cielo sul più bello. Lo stesso, dopo l'intervallo, fa Pannitteri, che quando Alagna lo libera in area non inquadra il mancino della doppietta. Il festival dell'imprecisione prosegue con Vano, a sua volta troppo molle nel calciare dal limite, e con Rodio, che manca il tocco sul traversone di Pannitteri.

Passano i minuti e per la Pistoiese comincia a farsi complicata, anche perché Sabotic prende due gialli a stretto giro e all'81° lascia in 10 i toscani. Eppure, la partita ha ancora tanto da dire: Nepi va a imbeccare Frediani, la cui bordata da ko s'infrange sulla traversa. Così, al 94°, Stijepovic sfonda sulla sinistra, entra in area e crolla sul contatto con Rossoni: niente per l'arbitro, che nelle conseguenti proteste estrae pure il giallo per il montenegrino. E ancora c'è Nepi che perde l'attimo e non capitalizza l'imbeccata di Graziano, un errore del quale, dato il finale, c'è da crede che la Fermana si dispiaccia il giusto.

