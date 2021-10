La Fermana batte il Pontedera e lo raggiunge a quota 12

Sul cross dalla sinistra non arriva all'appuntamento Cognigni è il primo avviso della Fermana al Pontedera. Sempre Cognigni, la sfera arriva a Pannitteri sinistro sul quale ci arriva Sposito. La Fermana si complica la vita sull'appoggio dietro che favorisce Caponi, destro del capitano con i piedi Ginestra.

Ripresa, spinge Frediani a sinistra, sul suo cross arriva Pannitteri che di testa mette dentro per il vantaggio Fermana. L'unico vero pericolo creato dai toscani per pareggiare arriva a pochi minuti dalla fine: sul piazzato di Caponi, Espeche al volo di destro parte alta della traversa. In pieno recupero Caponi, migliore dei suoi, con potenza, ma non c'è precisione.

Al Bruno Recchioni di Fermo, Fermana batte Pontedera 1-0