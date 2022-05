La Fermana fa suo il primo round. Al ritorno la Viterbese sarà costretta a vincere

Al Recchioni va in scena il primo round della sfida play out tra Fermana e Viterbese, due squadre che sono partite con ambizioni diverse e che si ritrovano a fronteggiarsi per mantenere la categoria. Fasi di studio lunghe, la prima conclusione verso la porta arriva poco dopo la mezz'ora, il diagonale di Marchi finisce un metro lontano dal palo difeso da Fumagalli. Nel finale di tempo risponde la Viterbese con la grande giocata di Emilio Volpicelli che salta secco due avversari, poi scarica con il sinistro, Ginestra con i piedi. Ripresa meglio i laziali che vanno ancora vicini al gol con il solito Emilio Volpicelli, sinistro che impegna Ginestra . La Fermana si lancia negli spazi vuoti: Pannitteri a tutta velocità, viene fermato dalla difesa, il rinvio corto favorisce Rodio, grande apertura per Frediani, sinistro al volo e grande intervento di Fumagalli, l'azione prosegue scontro in area, proteste ma l'arbitro lascia correre. Viterbese sempre molto alta, e Fermana a far male con le ripartenze veloci, ancora Frediani ad impegnare Fumagalli, conclusione sempre di sinistro ma debole, controlla il portiere. Il gol è nell'aria ed arriva a 5 dal termine Pannitteri dà un gran fastidio a tutta la retroguardia, cross per Kyeremateng, stacco prepotente e sfera sotto l'incrocio dei pali. E il gol che decide l'incontro e che adesso costringe la Viterbese a vincere la gara di ritorno per restare in categoria, in tutti gli altri casi la C la manterrà la Fermana. Allo Stadio Bruno Recchioni di Fermo, Fermana batte Viterbese 1-0.