SERIE C La Fermana passa a Gubbio con il gol di Petrucci Un rete in avvio decide la sfida del Barbetti in favore dei marchigiani.

La Fermana sbanca Gubbio con un gol di Petrucci nei primi minuti di partita. La sfida del Barbetti si sblocca dopo appena 5 minuti di gioco. Sulla conclusione da fuori di Iotti che Ravaglia respinge, sulla ribattuta si avventa Petrucci che ribadisce in rete. Secondo gol in campionato, 25' con la maglia della Fermana per il numero 8 marchigiano. Gli ospiti sfiorano il raddoppio al 14' quando sul cross dalla sinistra D'Angelo non ci arriva di un soffio. Al 25' è ancora Iotti a creare problemi alla difesa del Gubbio, con una bella azione personale che si conclude con la conclusione alta sopra la traversa. Petrucci sfonda ancora, entra palla al piede in area e poi lascia partite un tiro mancino che Ravaglia devia sul fondo. La Fermana continua ad attaccare, il Gubbio non si rende mai pericoloso. Al 44' la squadra di Antonioli ha l'occasione per chiudere la partita. Errore di Maini che nel tentativo di controllare la palla in area, finisce per toccarla con il braccio. E' rigore! Sul dischetto si presenta Cognini. Ravaglia intuisce e blocca la conclusione tenendo vive le speranze del Gubbio di pareggiare la partita. Nel recupero del primo tempo sono proprio i rossoblu a sfiorare il pari con il tiro di Sbaffo che impegna Ginestra. Nella ripresa si riparte dalla punizione dalla distanza di Manconi che finisce di poco alta sulla traversa. Il Gubbio prova a sfruttare le palle inattive, la Fermana si difende e tiene il risultato fino al 95'. La squadra di Antonioli vince la sfida salvezza, per i marchigiani è il quarto risultato utile di fila.



