SERIE C La Fermana spezza la maledizione, Misuraca stende la Lucchese L'1-0 chiude la striscia di 10 partite senza vittoria dei gialloblu, il cui unico successo risaliva al 18 settembre contro il Cesena.

Al Recchioni la Lucchese non è pervenuta e alla Fermana basta un'occasione nitida per il suo secondo successo in campionato: angolo di Giandonato, testa di Misuraca e 1-0 che sa di liberazione per i gialloblu, incapaci di vincere dalla partita col Cesena del 18 settembre, ben 11 turni fa. È il terzo risultato utile in fila per una Fermana che scala le retrovie: staccati Montevarchi e Alessandria e Imolese agganciata al confine tra playout e salvezza diretta. È crisi totale invece per i rossoneri, che dopo un ottimo avvio di stagione si sono arenati e incappano nella quarta sconfitta in cinque turni.

La Fermana ha il pieno controllo della partita, seppur limitandosi a una serie di opportunità da rete più virtuali che effettive. Prima del gol vittoria e anche nella ripresa, nella quale la Lucchese non muove nulla e quel pochissimo che c'è è comunque dei gialloblu. Nulla di particolarmente nitido, il meglio forse un cross di Eleuteri sul quale Maggio inzucca, ma senza inquadrare. Il resto sono tante imbucate sulle quali l'attaccante di turno è in ritardo, comunque più che sufficiente per una Fermana che procede nella sua risalita.

