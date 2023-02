SERIE C La Fermana vince il derby Battuto l'Ancona per 2 a 1

Al Bruno Recchioni è la domenica del derby tra Fermana e Ancona. Di fronte due squadre in ottima salute. Padroni di casa che dopo sette risultati utili consecutivi, sono incappati nella sconfitta di Entella. Dorici al quarto posto con sei vittorie e due pareggi nelle ultime otto giornate, compreso il successo sulla capolista Reggiana. L'avvio del derby è a dir poco elettrizzante. Dopo appena un minuto, Borghetto salva in due tempi, porta e risultato. Capovolgimento di fronte e la Fermana sblocca la partita.

Perucchini si oppone al diagonale di Scorza ma non può nulla sul tap-in vincente di Samuele Neglia. La reazione ospite non si fa attendere. Pellizzari con il braccio sulla conclusione di Petrella. Il direttore di gara, ben appostato, concede il calcio di rigore. Dal dischetto, Melchiorri fa 1 a 1. Quarto gol consecutivo per l'ex attaccante di Cagliari e Perugia. La gara è bella, intensa, a tratti vibrante. Ci prova Petrella, sinistro appena alto. Dalla parte opposta, destro a giro di Maggio, fuori di un nulla. Subito dopo, presunto contatto in area tra Maggio e Mezzoni. L'arbitro assegna il penalty, anche se restano molti dubbi. Alla battuta si presenta Fischnaller che firma il 2 a 1 per i padroni di casa.

Secondo tempo e la Fermana resta in dieci. Giandonato, già ammonito, in ritardo su Petrella ed arriva il cartellino rosso. Nonostante l'inferiorità numerica, la squadra di Protti resiste ai tentativi dei biancorossi. Dopo oltre 2 mesi si ferma l'Ancona mentre la Fermana vince il derby e sale a quota 35 punti, ad una sola lunghezza dalla zona play-off.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: