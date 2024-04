SERIE C La Fermana vince per 2 a 1 in casa della Torres e alimenta ancora speranze salvezza

Obiettivi completamente opposti per Torres e Fermana. Padroni di casa per consolidare il secondo posto in classifica, ospiti alla ricerca di punti per sperare ancora nella salvezza. Si comincia con l'uscita di Borghetto che anticipa il tentativo di Scotto. Alla prima opportunità, la Fermana sblocca il risultato. Contatto in area tra Niang e Zecca con il direttore di gara che indica il dischetto. Alla battuta si presenta Giandonato, conclusione centrale che ruba il tempo a Zaccagno per il vantaggio marchigiano. Guardate che cosa succede al minuto 22. Splendida azione di Ruocco e destro a giro che prima bacia la traversa e poi il palo dando la sensazione a tutti di aver oltrepassato la linea di porta. Non è dello stesso avviso l'assistente dell'arbitro che fa cenno di proseguire nonostante le proteste dei giocatori rosso-blu. Il pareggio è solo una questione di minuti. Contatto in area tra Zecca e Spedalieri, irremovibile il signor Colaninno che assegna il secondo rigore di giornata. Dagli undici metri Scotto con il destro, Borghetto si oppone ma non può nulla sul tap-in vincente dello stesso Scotto che ristabilisce la parità. Nemmeno il tempo di festeggiare che gli ospiti tornano in vantaggio. Suggerimento di Malaccari per Paponi, controllo e diagonale vincente che non da scampo a Zaccagno. Primo centro stagionale per l'ex attaccante di Parma e Bologna. La Fermana potrebbe chiuderla ad inizio ripresa ma Sorrentino si fa ipnotizzare da un super Zaccagno. Non è da meno Borghetto quando dice di non alla punizione del solito Scotto. Ci prova anche Giovinco, palla fuori di un nulla L'ultima emozione al secondo dei cinque minuti di recupero, quando Borghetto blocca cosi il colpo di testa di Ruocco. La Fermana vince 2 a 1, centra la seconda vittoria consecutiva e alimenta ancora speranze salvezza.

