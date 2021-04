La Fifa avverte i 12: "Chi aderisce è fuori da tutto"

Il progetto Superlega continua a scatenare reazioni. Questa mattina è arrivata la durissima presa di posizione della Fifa. "E' una fuga dalle istituzioni - ha detto il Presidente Infantino - della quale i 12 si assumeranno piena responsabilità. Se gli scissionisti andranno avanti, si porranno immediatamente fuori da tutte le manifestazioni". A sostenere la tesi dei 12 è Florentino Perez. Il Presidente del Real Madrid prova a smorzare i toni: "Non cerchiamo strappi, ma dialogo. Tenendo però conto che l'attuale Champions non è attrattiva nemmeno per la gente che non vuole vedere partite scontate contro le troppe squadre modeste ammesse".