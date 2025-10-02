La Fifa non sospenderà Israele dalle competizioni

La Fifa non sospenderà Israele dalle proprie competizioni. Lo ha annunciato oggi Gianni Infantino, spiegando che il Consiglio dell'organo che gestisce il calcio mondiale abbia respinto la richiesta avanzata da Amnesty International e dalla Federcalcio palestinese. "La Fifa non può risolvere i problemi geopolitici - scrive Infantino - ma può e deve promuovere il calcio in tutto il mondo sfruttando i suo valori unificanti, educativi, culturali e umanitari. Alla Fifa, ci impegniamo a utilizzare il potere del calcio per unire le persone in un mondo diviso. I nostri pensieri vanno a coloro che soffrono nei numerosi conflitti che esistono oggi nel mondo, e il messaggio più importante che il calcio può trasmettere in questo momento è quello di pace e unità”.

Per il momento, perciò, non si replicherà quanto già visto con Russia e Bielorussia nel 2022, in seguito all'invasione dell'Ucraina. Resta da capire come si comporterà ora la Uefa, che da indiscrezioni uscite la scorsa settimana sembrava orientata alla sospensione delle squadre israeliane, ma poi, mercoledì, il vicepresidente della Fifa, Victor Montagliani, aveva annunciato un rinvio della seduta in cui l'organo europeo era chiamato a prendere una decisione, scegliendo di “dare tempo al piano di pace promosso da Donald Trump per Gaza”.







